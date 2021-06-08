بلينكن: لدى أوكرانيا الفرصة للانضمام لحلف الناتو

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن أوكرانيا لديها كل الأدوات اللازمة للتحرك على طول الطريق الذي سيقودها إلى الانضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال في جلسة استماع أمام اللجنة الدولية لمجلس الشيوخ الأمريكي: "وفقا لتقديراتنا، تمتلك أوكرانيا كل الأدوات اللازمة للتحرك في هذا الاتجاه".

وأضاف: "هذا تحرك نحو الاستعداد للعضوية المستقبلية"، مشددا على أن "الولايات المتحدة تدعم عضوية أوكرانيا في الناتو".

وبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الاثنين خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مكافحة الفساد في أوكرانيا، ومساعدة كييف في مواجهة "العدوان الروسي".

وجاء في بيان صدر عن المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية جين بساكي: "أكد بايدن الدعم الأمريكي الثابت لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا".

وأضاف: "الرئيسان ناقشا الشراكة الاستراتيجية ودعم خطة زيلينسكي لمكافحة الفساد وإجراء الإصلاحات"، بالإضافة إلى "تطلعات أوكرانيا الأوروبية الأطلسية، التي ستؤدي إلى إقامة العدل والأمن والازدهار لشعب البلاد".

وأكدت بساكي أيضا على أن "بايدن يتوقع وصول زيلينسكي إلى واشنطن في وقت لاحق من الصيف الجاري".

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن أول لقاء بينهما في الـ16 من يونيو الجاري في جنيف، حيث سيناقش الزعيمان عددا من الملفات المهمة وعلى رأسها العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من المسائل الدولية الملحة.

المصدر: "نوفوستي"