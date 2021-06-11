ألمانيا تشتري بيانات عن أصول في دبي لتعقب التهرب الضريبي المحتمل

قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس اليوم الجمعة إن ألمانيا اشترت كنز بيانات يمكن أن تساعد مسؤولي الخزانة في تعقب التهرب الضريبي المحتمل من جانب مواطنين ألمان أثرياء.

وقال شولتس في برلين: "من المقرر الآن تقييم البيانات من قبل سلطات الضرائب الإقليمية... التهرب الضريبي ليس مخالفة بسيطة بل جريمة".

وكانت "دير شبيغل" أول من ينشر عن شراء قرص مضغوط يحتوي على تفاصيل بشأن أصول في دبي مثل قطع أراض وعقارات مملوكة لمواطنين ألمان.

وقالت إن مبلّغا مجهولا تواصل مع مسؤولين ألمان وعرض تقديم البيانات التي دفع مكتب الضرائب الاتحادي مقابلها نحو مليوني يورو (2.42 مليون دولار).

ولم يؤكد شولتس أو ينفي التفاصيل التي أوردتها "دير شبيغل" بشأن كيفية شراء القرص المضغوط أو السعر.

وسعت السلطات الضريبية في ولايات ألمانيا الـ16 في الماضي للحصول على معلومات من دول مثل سويسرا للكشف عن التهرب الضريبي المحتمل لأثرياء ألمان.

وكان فرض ضرائب عادلة من أهم التعهدات الانتخابية لشولتس، الذي يقود الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وذلك قبل انتخابات في سبتمبر أيلول من المتوقع أن يتعرض فيها حزبه المنتمي لتيار يسار الوسط لأسوأ نتيجة له ​​على الإطلاق.

المصدر: "رويترز"