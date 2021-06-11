سياسي صيني بارز يدعو واشنطن إلى "عدم تسييس" تتبع منشأ كورونا

قال الدبلوماسي الصيني البارز يانغ جيتشي، اليوم الجمعة، إن بكين تحث واشنطن على احترام الحقائق والعلم، والامتناع عن تسييس تتبع منشأ كوفيد-19، والتركيز على التعاون في مكافحة الجائحة.

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وأدلى يانغ، وهو عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بهذه التصريحات خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن بلينكن شدد في مكالمة مع يانغ على ضرورة "التعاون والشفافية في التحقيقات المتعلقة بمنشأ كورونا".

وأوضحت الوزارة أن الدبلوماسيين ناقشا سياسة كوريا الشمالية، والأوضاع في إيران وميانمار، فضلا عن الأزمة المناخية العالمية.

المصدر: وكالات