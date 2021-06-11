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واشنطن: بلينكن بحث مع نظيره الصيني ملف "منشأ كورونا" ومخاوف أمريكية أخرى تجاه بكين

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واشنطن: بلينكن بحث مع نظيره الصيني ملف
Reuters /FW1F/mark heinrich
وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن أنتوني بلينكن، وزير الخارجية، شدد على ضرورة التعاون والشفافية في التحقيقات المتعلقة بمنشأ كورونا، في مكالمة مع نظيره الصيني يانغ جيتشي يوم الجمعة.

وأوضحت الوزارة أن الدبلوماسيين ناقشا سياسة كوريا الشمالية، والأوضاع في إيران وميانمار، فضلا عن الأزمة المناخية العالمية.

وأعرب بلينكن عن مخاوف الولايات المتحدة بشأن "تدهور المعايير الديمقراطية" في هونغ كونغ، و"الإبادة الجماعية" لمسلمي الأويغور في إقليم شينجيانغ، كما دعا الصين إلى وقف حملة الضغط على تايوان والإفراج عن المواطنين الأمريكيين والكنديين "المحتجزين ظلما".

المصدر: "رويترز"

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