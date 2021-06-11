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أردوغان: وفد روسي سيزور مدينة أنطاليا التركية لإجراء مباحثات بشأن السياحة

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أردوغان: وفد روسي سيزور مدينة أنطاليا التركية لإجراء مباحثات بشأن السياحة
Reuters
أنطاليا
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أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن ثقته بأن بلاده ستشهد تسارعا في عجلة السياحة قريبا، مشيرا إلى أن وفدا روسيا سيزور مدينة أنطاليا التركية لإجراء مباحثات بشأن السياحة.

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وقال أردوغان، اليوم الجمعة، في تصريحات صحفية، عقب افتتاح مسجد شهريبان هاتون، في حي أوسكودار بإسطنبول أن بلاده أجرت حتى اليوم أكثر من 32 مليون عملية تطعيم ضد فيروس كورونا، كما لفت إلى أن اللقاحات المحلية أيضا باتت على وشك الاستخدام.

وفي 14 يناير الماضي، أطلقت تركيا حملة التطعيم ضد كورونا، بدأت بالعاملين في القطاع الصحي ثم المسنين، ضمن جدول أولويات للشرائح التي سيتم تطعيمها.

المصدر: "الأناضول"

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