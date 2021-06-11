أردوغان: سأبحث في قمة الناتو ما تم إنجازه وما سيتم إنجازه في المستقبل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات صحفية، إنه سيبحث في قمة الناتو المقبلة، التي ستعقد يوم 14 يونيو في بروكسل، ما تم إنجازه، وما يجري إنجازه، وما سيتم إنجازه في المستقبل.

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وأضاف أردوغان: "تركيا من بين أقوى خمس دول في الناتو، وسألتقي على هامش القمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسأبحث معه كل الملفات المتعلقة بالعلاقات التركية الأمريكية".

وقال أردوغان: "سألتقي مع قادة آخرين مثل رئيس وزراء بريطاتيا بوريس جونسون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعدد كبير من الرؤساء والمسؤولين"

وتابع أنه "خلال محادثاته مع الرئيس الفرنسي سيبحث كل ملفات العلاقات التركية الفرنسية، والملفات التي تهم البلدين، وستتاح لنا الفرصة لمناقشة الجوانب الإيجابية والسلبية للعلاقات التركية الفرنسية".

وأكد الرئيس التركي أنه "بعد اجتماع قادة الناتو سأتوجه إلى أذربيجان، وسأزور مع الرئيس الأذربيجاني منطقة شوشا وفضولي، وسألتقي أخي علييف في شوشة وسنوقع اتفاقية ثنائية شاملة بين البلدين".

المصدر: RT