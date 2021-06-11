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وزيرا الدفاع التركي والأمريكي يبحثان "قضايا دفاعية إقليمية" عشية قمة الناتو

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وزيرا الدفاع التركي والأمريكي يبحثان
Reuters JOHANNA GERON
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
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أعلنت وزارة الدفاع التركية أن وزيري الدفاع التركي خلوصي أكار والأمريكي لويد أوستين بحثا في اتصال هاتفي قضايا دفاعية إقليمية عشية قمة حلف الناتو.

وقالت وزارة الدفاع التركية إنه جرى بين الوزيرين "تبادل إيجابي للآراء حول قضايا الدفاع والأمن الإقليمية والثنائية عشية قمة الناتو المقبلة".

ومن المتوقع أن يجري الرئيسان الأمريكي جو بايدن والتركي رجب طيب أردوغان مباحثات على هامش قمة حلف الناتو في 14 يونيو في بروكسل.

ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان العلاقات الثنائية و"الخلافات" القائمة بين البلدين، حسب تأكيد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان.

المصدر: RT

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