وزيرا الدفاع التركي والأمريكي يبحثان "قضايا دفاعية إقليمية" عشية قمة الناتو

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن وزيري الدفاع التركي خلوصي أكار والأمريكي لويد أوستين بحثا في اتصال هاتفي قضايا دفاعية إقليمية عشية قمة حلف الناتو.

وقالت وزارة الدفاع التركية إنه جرى بين الوزيرين "تبادل إيجابي للآراء حول قضايا الدفاع والأمن الإقليمية والثنائية عشية قمة الناتو المقبلة".

Minister of National Defence Hulusi Akar and US Secretary of Defence Lloyd James Austin had a telephone call on June 10. During the call, they had a positive exchange of views on regional and bilateral defence and security issues before the upcoming NATO Summit. https://t.co/BQyYeh6VLx — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 10, 2021

ومن المتوقع أن يجري الرئيسان الأمريكي جو بايدن والتركي رجب طيب أردوغان مباحثات على هامش قمة حلف الناتو في 14 يونيو في بروكسل.

ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان العلاقات الثنائية و"الخلافات" القائمة بين البلدين، حسب تأكيد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان.

المصدر: RT