مسؤول ألماني يدعو لانعاش التحالف الشامل بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

دعا منسق الحكومة الألمانية للتعاون عبر الأطلسي، بيتر باير، لإنعاش التحالف الشامل بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وخاصة على خلفية تصعيد التوتر في العلاقات مع روسيا والصين.

وقال في حديثه لموقع "t-online" الأخباري، والذي نشر اليوم الجمعة: "يجب أن نخرج من نظام "النوم" في علاقاتنا عبر الأطلسي واتخاذ الخطوة الأولى نحو التعميق القوي للتحالف بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على أساس المساواة في الحقوق. وهذه هي الوسيلة الوحيدة بالنسبة للغرب للتغلب على التحديات المتأتية من الصين وروسيا".

وأضاف أنه من الضروري لتحقيق هذا الهدف استخدام الجولة الأولى للرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى أوروبا، ودقق: "بالنسبة لنا، أي بالنسبة للأوروبيين، من المهم استخدام هذه الزيارة".

وسيشارك بايدن في قمة مجموعة السبع (G7) في بريطانيا، ثم سيتجه إلى بروكسل للمشاركة في قمة حلف الناتو والقمة الأمريكية الأوروبية، وسيعقد الأربعاء المقبل مباحثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في جنيف.

وأشار المسؤول الألماني إلى أن الدور الرئيسي في إنعاش هذا التحالف يجب أن يلعبه التعاون في مجال تطوير التكنولوجيات الرقمية وحماية المناخ. كما شدد على تعزيز العلاقات التجارية عبر الأطلسي، داعيا إلى بحث احتمال توقيع اتفاق حول التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

كما أكد أنه من الضروري تحديد موقف واضح في الحوار مع روسيا، مدققا في الوقت ذاته "أن برلين مهتمة بالعلاقات الجيدة مع موسكو". وعبر عن ثقته بأنه من الضروري أيضا تحديد استراتيجية موحدة في العلاقات مع الصين. وقال: "والشعار هنا يجب أن يكون: التعاون في كل المجالات الممكنة، والمواجهة حيثما نعتبرها ضرورية".

وأضاف: "والتعاون الوثيق مع الدول الديمقراطية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وخاصة مع أستراليا واليابان والهند وكوريا الجنوبية، سيعطينا المزيد من حرية الأعمال الاستراتيجية".

المصدر: تاس