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السفير الأمريكي لدى موسكو يتحدث عن القمة الروسية الأمريكية المرتقبة

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السفير الأمريكي لدى موسكو يتحدث عن القمة الروسية الأمريكية المرتقبة
Sputnik
السفير الأمريكي لدى موسكو جون ساليفان
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أعلن السفير الأمريكي لدى روسيا، جون ساليفان، أنه يتطلع إلى الانضمام إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في جنيف أثناء لقائه نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الأسبوع المقبل.

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وكتب ساليفان على الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية في "تويتر": أتطلع إلى الانضمام إلى الرئيس الأمريكي في جنيف الأسبوع المقبل. ويعد الرئيس بايدن مدافعا قويا عن المصالح الأمريكية، وسيكون لدينا فريق ممتاز سيدعمه أثناء لقائه القيادة الروسية في جميع المسائل السريعة التي تؤثر على العلاقات الروسية الأمريكية".

بدوره لم يستبعد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، سابقا، أن يشارك السفيران الروسي، أناتولي أنطونوف، والأمريكي، جون ساليفان، في قمة بوتين-بايدن، التي ستعقد في جنيف في 16 يونيو الجاري، مضيفا في الوقت ذاته أن القرار النهائي بهذا الخصوص لم يتخذ بعد.

المصدر: نوفوستي

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