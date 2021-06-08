 
مباشر

ما العقوبة التي يواجهها المواطن الذي صفع ماكرون؟

أخبار العالم

ما العقوبة التي يواجهها المواطن الذي صفع ماكرون؟
Reuters BFMTV/ReutersTV via REUTERS
لحظة تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصفعة من مواطن أثناء جولته في مقاطةة للدروم جنوب شرقي فرنسا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qkwh

كشف محام فرنسي عن العقوبة التي يواجهها الرجل الذي صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال جولة داخلية قام بها في مقاطعة لادروم اليوم الثلاثاء.

إقرأ المزيد
أول تعليق للإليزيه على محاولة صفع ماكرون
أول تعليق للإليزيه على محاولة صفع ماكرون

وقال المحامي ألان دوفلو لوكالة "نوفوستي" الروسية إن عقوبة العنف ضد شخص يمارس سلطة عامة في فرنسا هي السجن 3 سنوات وغرامة 45 ألف يورو.

وأوضح أن الحديث يدور عن عقوبة قد يتم إنزالها على منفذ الاعتداء إذا لم يؤد هذا الأخير إلى عجز رئيس الدولة عن عمله مؤقتا.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظة تعرض ماكرون لصفعة من مواطن أثناء جولة قام بها في مقاطعة لادروم.

إقرأ المزيد
فرنسا.. الشرطة تعتقل شخصين على خلفية صفعة ماكرون
فرنسا.. الشرطة تعتقل شخصين على خلفية صفعة ماكرون

وأفادت قناة BFMTV التلفزيونية الفرنسية بأن قصر الإليزيه أكد الواقعة، مشيرا إلى أن الحديث لا يدور عن صفعة بل عن محاولة توجيهها، وأن شخصين تم توقيفهما إثر الاعتداء.

وشبهت القناة حادث صفعة ماكرون بحادث تعرض له الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي أثناء زيارته إلى منطقة لوت إي غارون في جنوب غرب فرنسا عام 2011، حين جذبه أحد الأشخاص باتجاهه بشدة وأمسكه بسترته من الكتف.

وحكم على المعتدي المذكور بالسجن 3 سنوات مع تأجيل التنفيذ.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا