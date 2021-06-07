بدء محاكمة زعيمة ميانمار السابقة يوم الاثنين المقبل

تحاكم زعيمة ميانمار السابقة أونغ سان سو تشي التي أطاح بها انقلاب عسكري في الأول من فبراير، اعتبارا من الاثنين المقبل وفق ما أفادت محاميتها لوكالة "فرانس برس".

وقالت المحامية مين مين سو بعدما التقت في العاصمة نايبيداو الزعيمة السابقة التي تخضع للإقامة الجبرية منذ الانقلاب، "ستكون لدينا شهادات من الطرف المدعي ومن الشهود اعتبارا من الاثنين 14 يونيو"، مشيرة إلى أن سو تشي "طلبت أن يبقى الجميع بصحة جيدة".

وأوضحت المحامية أن فريق الدفاع عن سو تشي (75 عاما) لم يتمكن من الاجتماع معها سوى مرتين منذ الانقلاب. وظهرت الزعيمة السابقة علنا في 24 مايو، للمرة الأولى منذ وضعها قيد الإقامة الجبرية، عندما مثلت أمام القضاء في نايبيداو وبدت "بصحة جيدة"..

وتواجه سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 1991 والتي وجهت إليها تهم ست مرات منذ توقيفها، اتهامات كثيرة بدءا بحيازة أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني إلى التحريض على اضطرابات عامة وانتهاك قانون بشأن أسرار الدولة.

ومنذ الانقلاب، تشهد ميانمار تظاهرات احتجاجية شبه يومية ترافقها حركة عصيان مدني وطنية.

وقتل قرابة 850 مدنيا جراء قمع حركة الاحتجاج، بحسب جمعية دعم السجناء السياسيين. وأونغ سان سو تشي هي من بين أربعة آلاف شخص اعتقلوا منذ الانقلاب.

المصدر: "أ ف ب"