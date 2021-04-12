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توجيه تهمة جنائية جديدة لزعيمة ميانمار المعزولة

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توجيه تهمة جنائية جديدة لزعيمة ميانمار المعزولة
Reuters
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وجهت السلطات في ميانمار تهمة جنائية جديدة اليوم الاثنين للزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، التي أطاح بها الجيش، وفق ما أفاد محاميها.

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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المحامي مين مين سو قوله إنه "تم توجيه تهم (لسو تشي) في ست قضايا بالإجمال - خمس منها في العاصمة نايبيداو وواحدة في مدينة رانغون"، مشيرا إلى أن التهمة الأخيرة وجهت بموجب قانون إدارة الكوارث الطبيعية في البلاد.

ولم تظهر الزعيمة الميانمارية الحائزة جائزة نوبل للسلام علنا منذ اعتقلت في الأول من فبراير، بينما أطاح الجيش بحكومتها واستولى على السلطة.

وتندرج التهمة الأكثر جدية التي تواجهها سو تشي ضمن قانون الأسرار الرسمية لميانمار.

وقال مين مين سو، إن الزعيمة الموضوعة رهن الإقامة الجبرية في نايبيداو، بدت بصحة جيدة، لكن لم يتضح إن كانت على علم بالاضطرابات والاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ شهرين.

المصدر: أ ف ب

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