تقارير: إلغاء "مسيرة الأعلام" للمستوطنين التي كانت مقررة الخميس

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، بأنه تم إلغاء "مسيرة الأعلام" للمستوطنين التي كانت مقررة الخميس المقبل في القدس، مشيرة إلى أن القرار صدر من مفوض الشرطة بسبب المخاوف الأمنية.

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وأفادت مراسلتنا بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى بحماية القوات الإسرائيلية عشية توصية الشرطة بعدم إقامة "مسيرة الأعلام" للمستوطنين وتوصية وزير الدفاع بيني غانتس أيضا بعدم السماح بالمسيرة.

وكانت مصادر أمنية إسرائيلية أطلقت تحذيرات من "مسيرة الأعلام"، معتبرة أنها "قد تؤدي إلى تجدد التصعيد الأمني في الضفة الغربية وقطاع غزة".

المصدر: RT