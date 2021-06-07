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"مكان": واشنطن تراقب الأحداث المتعلقة بـ"مسيرة الأعلام" وتدعو لتجنب زعزعة الاستقرار

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Reuters NIR ELIAS
القدس، أرشيف
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نقلت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" عن مصادر في واشنطن قولها، إن الإدارة الأمريكية تراقب عن كثب الأحداث المتعلقة بـ"مسيرة الأعلام"، وتدعو إسرائيل إلى تجنب زعزعة الاستقرار.

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وقالت المصادر إن واشنطن، التي لم تصدر موقفها الرسمي من هذه القضية بشكل علني، بانتظار القرار النهائي الذي يتخذه المستوى السياسي في إسرائيل، حثت إسرائيل على تجنب اتخاذ خطوات من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة والمساس بالمحاولات الهادفة إلى استتباب الهدوء.

ويدرس المستوى السياسي في إسرائيل، المسار الذي من المقرر أن تمر به "مسيرة الأعلام" المرتقبة في القدس يوم الخميس المقبل، بعد أن وافقت الشرطة عليها.

وكانت مصادر أمنية إسرائيلية أطلقت تحذيرات من "مسيرة الأعلام"، معتبرة أنها "قد تؤدي إلى تجدد التصعيد الأمني في الضفة الغربية وقطاع غزة".

المصدر: مكان

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