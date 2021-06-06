نائب بالكنيست الإسرائيلي يتحدى الشرطة بأن تمنع "مسيرة الأعلام"

تحدى نائب الكنيست عن الصهيونية الدينية إيتمار بن غفير، الشرطة الإسرائيلية بأن تمنع "مسيرة الأعلام" المزمع إقامتها في القدس يوم الخميس القادم.

وقال إيتمار بن غفير "لا يمكن أن تخضع الحكومة لحماس، إذا تم منع المسيرة سأستخدم حصانتي السياسية وأقود "مسيرة الأعلام" بنفسي.

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وأضاف "أدعو كل إسرائيلي في القدس للمشاركة في المسيرة في كل الشوارع".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية مساء الأحد بأن "مسيرة الأعلام" لن تمر في الحي الإسلامي من البلدة القديمة في القدس.

وحذر وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من "انفجار الأوضاع" في محيط المسجد الأقصى بسبب مسيرة مرتقبة لآلاف المستوطنين.

وطالب في رسالة بعثها لنتنياهو، حسب القناة الـ12 العبرية (خاصة) بـ"عقد نقاش حول الوضع الحساس في القدس".

كما طالب أشكنازي بإلغاء أو تغيير مكان تنظيم "مسيرة الأعلام" التي يشارك فيها آلاف الإسرائيليين، في منطقة "باب العامود" وسط القدس المحتلة.

وأضاف: "هناك ازدياد في الحساسية دوليا، فيما يخص مدينة القدس".

المصدر: RT + وكالات