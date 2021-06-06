قرغيزستان وطاجيكستان تسحبان قواتهما من الخط الحدودي

أعلنت دائرة حدود الدولة القرغيزية، اليوم الأحد، أن قرغيزستان وطاجيكستان سحبتا قواتهما من الخط الحدودي بين الدولتين.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان للمكتب الصحفي بالدائرة أنه "تنفيذا لنتائج المحادثات التي أجراها الوفدان الحكوميان لكل من الجمهورية القرغيزية وجمهورية طاجيكستان حول ترسيم وتحديد حدودهما الدولية، تم اكتمال سحب القوات والوسائل الإضافية للطرفين إلى مواقع انتشارها الدائم".

وأضاف المكتب أن الوضع على الحدود بين البلدين هادئ.

وكانت دائرة الحدود القرغيزية أفادت سابقا بأن أعدادا كبيرة من العسكريين الطاجيك توغلوا في ليلة 2 إلى 3 يونيو، على متن سيارات ومركبات مدرعة خفيفة، إلى عمق الأراضي القرغيزية لمسافة تصل ألف متر، حيث تركوا حاوية في الجزء غير الموصوف من الحدود بين البلدين.

وعلى خلفية هذا الحادث اتهمت بيشكيك دوشنبه بخرق اتفاقية بشأن ترسيم الحدود تم التوصل إليها بين البلدين، وتصعيد التوتر في المنطقة.

وكان نزاع آخر وقع أواخر أبريل الماضي في منطقة باتكين القرغيزية على الحدود مع طاجيكستان، خلف أكثر من 50 قتيلا من الطرفين.

المصدر: "نوفوستي"