زيارة ستثير غضب الصين.. أعضاء من الكونغرس الأمريكي يتوجهون إلى تايوان

يصل وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي، غدا الأحد، إلى جزيرة تايوان، في زيارة ستثير غضب الصين على الأرجح.

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وأعلنت الحكومة التايوانية والمعهد الأمريكي في تايوان الذي يعد بمثابة سفارة واشنطن في تايبه السبت، أن 3 من أعضاء مجلس الشيوخ هم تامي داكوورث ودان ساليفان من لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ وكريستوفر كونز من لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، سيزورون الجزيرة الأحد وسيجتمعون مع الرئيسة تساي إينغ وين لبحث قضايا الأمن وغيرها.

ولا تقيم الولايات المتحدة مثل معظم الدول علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها لكنها أهم داعم دولي ومورد أسلحة لتايبه.

وذكر المعهد أن "وفد الكونغرس الذي يضم أعضاء في الحزبين سيلتقي بزعماء كبار في تايوان لمناقشة العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان والأمن الإقليمي وقضايا أخرى مهمة ذات اهتمام مشترك".

وتندد الصين دوما بزيارات المسؤولين الأجانب لتايوان وتعتبرها تدخلا في شؤونها الداخلية.

المصدر: رويترز