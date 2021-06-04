"سي إن إن": البنتاغون يمنع رفع علم المثليين فوق القواعد العسكرية

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي أن "البنتاغون" سيلتزم بالسياسة الحالية بشأن الأعلام غير الرسمية، ولن يستثني منها علم المثليين في القواعد العسكرية.

وقال في تصريحات لشبكة "سي أن أن"، إن "القرار لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على احترام موظفي مجتمع (LGBTQ+) الخاص بالمثليين".

ويتعارض قرار البنتاغون مع قرار وزارة الخارجية، إذ تشير "سي أن أن" إلى أن وزير الخارجية أنطوني بلينكن أصدر في أبريل الماضي تصريحا عاما للبعثات الدبلوماسية الأمريكية برفع علم الجمعية على سارية العلم الأمريكي.

ووقع وزير الدفاع الأسبق مارك إسبر على أمر تنفيذي يشمل قائمة من الأعلام المسموح بعرضها في المواقع العسكرية، والذي لم يتم تضمينه علم الكونفدرالية وعلم المثليين.

وأيد الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء حملته الانتخابية حظر البنتاغون عرض العلم الكونفدرالي، لكنه انتقد الحظر المفروض على علم جمعية المثليين، ووعد بـ"إعادة هذا الحق".

المصدر: "نوفوستي"