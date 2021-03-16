بعد تصريحات البابا.. البيت الأبيض: بايدن يواصل دعمه لزواج المثليين

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يواصل دعمه لزواج المثليين، وذلك بعد أن أعلن الفاتيكان أن القساوسة لا يمكنهم مباركة هذا الزواج.

وقالت بساكي في مؤتمر صحفي، إن "بايدن لم يكن لديه رد شخصي على بيان الفاتيكان، لكنه لم يغير نظرته القديمة الداعمة للزيجات المثلية".

وأضافت: "بايدن لا يزال يؤمن ويدعم الزيجات المثلية كما تعلمون، وهو يفعل ذلك منذ فترة طويلة".

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وكان مجمع عقيدة الإيمان بالفاتيكان، أعلن في وقت سابق من اليوم، أن ممثلي الأقليات الجنسية الذين يعقدون اتحادات أحادية الجنس لا يمكنهم أن ينالوا بركة كنسية.

وفي بيان له أشار المجمع، وهو الجهة المسؤولة عن التبشير والدفاع عن المذهب الكاثوليكي، إلى أن هناك مشاريع واقتراحات تطرحها بعض الأوساط الكنسية حول تقديم بركة لأزواج مثليين. وأضاف: "الرد على سؤال عما إذا كانت الكنيسة تملك صلاحيات لمنحهم البركة هو لا".

وأوضح البيان أن اتحادات الأشخاص من جنس واحد، حتى لو كانت مستقرة، لا يمكن إطلاق عليها صفة "الزواج" كونه "اتحادا بين رجل وامرأة تولد منه حياة جديدة".

المصدر: "رويترز" + RT