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صربيا والأرجنتين تباشران إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي

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صربيا والأرجنتين تباشران إنتاج لقاح
Reuters /FW1F/Edmund Blair
اللقاح الروسي سبوتنيك V
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أعلنت الأرجنتين وصربيا رسميا اليوم الجمعة بدء الإنتاج الصناعي على أراضيهما للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

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وظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على شاشة التلفزيون وهو يشاهد بدء إنتاج اللقاح في البلدين عبر رابط فيديو.

وقال صندوق الاستثمار المباشر الروسي الذي يقوم بتسويق اللقاح إن اللقاح الروسي المنتج في الأرجنتين وصربيا سيلبي احتياجاتهما المحلية أولا، ومن المتوقع أن يتم تصديره انطلاقا من البلدين في مرحلة لاحقة.

وأظهرت دراسة أجريت على 100 ألف مواطن صربي تلقوا لقاح "سبوتنيك V" "نتائج رائعة"، حسب وزير الابتكار والتطوير التكنولوجي الصربي نيناد بوبوفيتش.

المصدر: وكالات

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