صربيا تصف نتائج استخدام "سبوتنيك V" بـ"الرائعة"

أظهرت دراسة أجريت على 100 ألف مواطن صربي تلقوا لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا نتائج "رائعة"، حسبما ذكر وزير الابتكار والتطوير التكنولوجي الصربي نيناد بوبوفيتش.

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وقال بوبوفيتش اليوم الجمعة خلال مشاركته في جلسة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "لقد أجرينا دراسة شملت 100 ألف مواطن صربي تلقوا لقاح سبوتنيك V، وكانت النتيجة رائعة بالفعل، ولم تسجل هناك حالة وفاة واحدة".

وأضاف: "وفقا لهذه الدراسات، فإن فعالية لقاح سبوتنيك V وصلت إلى 97,6٪، وهذا على ما أعتقد، هو أفضل نتيجة لدينا" بين أربعة لقاحات مختلفة يتم استخدامها حاليا في صريبا.

وفي العاصمة الصربية بلغراد عبر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش للسفير الروسي ألكسندر بوتسان-خارشينكو عن امتنان بلاده لروسيا لتوريدات اللقاح "سبوتنيك V"، وقال إنه تنطلق مساء اليوم الجمعة في معهد "Torlak" لعلم الفيروسات واللقاحات والأمصال، المرحلة الأولى من إنتاج لقاح "سبوتنيك V" محليا، وذلك بحضوره شخصيا ومشاركة نظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو.

وتتمثل المرحلة الأولي في تعبئة جرعات "سبوتنيك V"، وتخطط صربيا لإنتاج 4 ملايين جرعة من اللقاح في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، على أن تبدأ دورة الإنتاج الكاملة للقاح الروسي على أراضي البلاد حتى نهاية العام.

المصدر: وكالات