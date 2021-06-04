لارا ترامب تنفي إعادة تنصيب ترامب رئيسا في أغسطس

نفت لارا ترامب زوجة ابن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التقارير الإعلامية التي قالت إن الرئيس السابق أخبر مقربين منه أنه سيتم تنصيبه رئيسا في شهر أغسطس المقبل.

وقالت لارا ترامب: "على حد علمي، لا توجد خطط لتواجد دونالد ترامب في البيت الأبيض في أغسطس.. لكن ربما هناك شيء لا أعرفه".

وأضافت: "أعتقد أن الكثير من الناس ينشغلون بشيء ما لمجرد أنه ربما لم يكن هناك ما يكفي من الضغط من الجانب الجمهوري. لذا لا، لم أسمع أي خطط لتنصيب دونالد ترامب في البيت الأبيض في أغسطس".

وكانت مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ماغي هابرمان، قالت في تغريدة عبر "تويتر" إن ترامب أخبر عددا من الأشخاص الذين يتواصل معهم بأنه يتوقع إعادته إلى منصبه بحلول ذلك الوقت، مبينة أن حديث ترامب ربما يكون مرتبطا باحتمالية صدور حكم بشأن لائحة اتهام جنائية ضده في مانهاتن.

المصدر: The Hill