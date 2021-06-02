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وسائل إعلام: ترامب يقول إنه سيعود للرئاسة في أغسطس

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وسائل إعلام: ترامب يقول إنه سيعود للرئاسة في أغسطس
Reuters
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قالت مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ماغي هابرمان، إن الرئيس السابق دونالد ترامب، أبلغ مقربين منه أنه يعتقد بأنه سيعود إلى البيت الأبيض بحلول أغسطس المقبل.

وقالت المراسلة في تغريدة عبر "تويتر" إن ترامب أخبر عددا من الأشخاص الذين يتواصل معهم بأنه يتوقع إعادته إلى منصبه بحلول ذلك الوقت، مبينة أن حديث ترامب ربما يكون مرتبطا باحتمالية صدور حكم بشأن لائحة اتهام جنائية ضده في مانهاتن.

المصدر: RT

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