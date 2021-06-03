واشنطن تعلن عن مساعدات جديدة لسوريا

أعلنت الولايات المتحدة الخميس عن تمويل إنساني بقيمة 240 مليون دولار لدعم الشعب السوري واللاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم، ودعت إلى إتاحة وصول المساعدات عبر المعابر الدولية.

وجاء هذا الإعلان على لسان مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، خلال زيارة أجرتها إلى معبر باب الهوى الحدودي بين تركيا وسوريا، وهو النقطة الوحيدة المتبقية لوصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وقالت غرينفيلد: "فخورة بأن أعلن أن الولايات المتحدة تقدم حوالي 240 مليون دولار من التمويل الإنساني الإضافي للشعب السوري والمجتمعات التي تستضيفهم. في الوقت الحالي، هناك أكثر من 13 مليون سوري في حاجة ماسة للمساعدات... هؤلاء يشكلون سكان لوس أنجلوس ونيويورك وواشنطن العاصمة مجتمعين".

وأضافت: "يحتاج أربعة من كل خمسة أشخاص في شمال غرب سوريا إلى مساعدات إنسانية. وبالنسبة لملايين المدنيين في إدلب، فهذا شريان حياتهم. خلال العام ونصف العام الماضية، نجح بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي في إغلاق معبرين آخرين إلى سوريا بشكل مخجل. بات معبر باب الهوى حرفيا كل ما تبقى".

وتزور المبعوثة الأمريكية تركيا ضمن جولة تستغرق أربعة أيام سعيا لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود.

المصدر: أ ب





