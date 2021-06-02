الكرملين: من السابق لأوانه الحديث عن توقيع وثائق في ختام قمة بوتين وبايدن

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إنه من السابق لأوانه الحديث عن اعتماد وثائق مشتركة عقب قمة رئيسي روسيا والولايات المتحدة، بوتين وبايدن، في 16 يونيو بجنيف.

وأضاف بيسكوف في تصريح صحفي اليوم: "نشك بشدة في حدوث ذلك".

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن موضوع الأمن السيبراني سيُثار بطريقة أو بأخرى خلال قمة الرئيسين الروسي والأمريكي المقررة يوم 16 يونيو الجاري في جنيف، كما صرح بأنه من السابق لأوانه الحديث عن تعاون كامل في هذا المجال.

وستكون هذه أول قمة روسية - أمريكية منذ يوليو 2018، عندما التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

المصدر: نوفوستي + تاس