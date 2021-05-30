بايدن: سأقول لبوتين إننا لن نتسامح مع انتهاك حقوق الإنسان

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه ينوي أن يرفع "قضية حقوق الإنسان" خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

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وقال بايدن، خلال كلمة ألقاها اليوم الأحد في ولاية ديلافير بمناسبة يوم الذكرى، الذي تحتفل به الولايات المتحدة: "سألتقي الرئيس بوتين بعد عدة أسابيع في جنيف. سأؤكد بوضوح أننا لن نقف جانبا ولن نتسامح مع انتهاك حقوق الإنسان".

وسبق أن أكدت موسكو وواشنطن أن بوتين وبايدن سيعقدان أول لقاء بينهما في جنيف يوم 16 يونيو، ما سيمثل أول قمة روسية أمريكية منذ اجتماع بوتين مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في هيلسنكي شهر يوليو 2018.

وأوضح الكرملين أن الرئيسين ينويان "بحث الحالة الراهنة والآفاق لتطوير العلاقات الروسية الأمريكية وقضايا الاستقرار الاستراتيجي والمواضيع الملحة في الأجندة الدولية بما في ذلك العمل المشترك في مكافحة جائحة فيروس كورونا وتسوية النزاعات الإقليمية".

المصدر: وكالات