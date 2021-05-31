ريابكوف: مستعدون للتجاوب مع أي موضوع سيطرحه الجانب الأمريكي 

أكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، استعداد موسكو للتجاوب مع أي مسائل قد يثيرها الجانب الأمريكي أثناء القمة المرتقبة بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة.

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وفي تصريحات صحفية قال ريابكوف اليوم الاثنين: "هناك عدم تطابق بين الأجندتين الأمريكية والروسية، لكننا مستعدون تقليديا للتجاوب مع أي أسئلة سيطرحها الجانب الأمريكي. للأسف، لا نرى استعدادا مقابلا، إلا قليلا ونادرا".

وأضاف الدبلوماسي أن "على الأمريكيين أن يدركوا أن عددا من الإشارات التي سيتلقونها من موسكو - ولا أتحدث هنا عن لقاء القمة، فلست أدري كيف سيجري - لن تكون مريحة بالنسبة إليهم، بما في ذلك في الأيام المقبلة".

ويتوقع أن يلتقي الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن، في جنيف يوم 16 يونيو، وستكون هي أول قمة تعقد بين زعيمي البلدين منذ اللقاء بين بوتين والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في العاصمة الفنلندية هلسنكي في يوليو 2018.

وأعلن الكرملين أن الرئيسين يخططان لمناقشة "الحالة الراهنة للعلاقات الروسية الأمريكية وآفاق تطورها، والمواضيع المتعلقة بالاستقرار الاستراتيجي، وكذلك الملفات الملحة من الأجندة الدولية، بما في ذلك تنسيق الجهود في مواجهة جائحة كورونا، وتسوية النزاعات الإقليمية".

وأعلن بايدن، أمس الأحد، أنه ينوي أن يرفع أمام نظيره الروسي قضية "انتهاك حقوق الإنسان"، من بين مواضيع أخرى.

المصدر: "تاس"