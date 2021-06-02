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وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظرائه في الناتو "مواجهة التحديات من روسيا والصين"

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وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظرائه في الناتو
Reuters CARLOS BARRIA
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن.
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بحث وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الثلاثاء، مع نظرائه في دول الناتو مواجهة "التحديات النظامية من قبل روسيا والصين".

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وذكر المكتب الإعلامي للبنتاغون، في بيان، أن أوستن أجرى محادثات عبر الفيديو مع وزراء دفاع دول الحلف حيث "أكد الدعم الصارم لمبادرة الناتو 2030 للأمين العام، ينس ستولتنبيرغ، الهادفة إلى الحفاظ على الحلف قويا من وجهة النظر العسكرية مع تعزيزه سياسيا، إضافة إلى منحه رؤية أكثر عالمية".  

وشدد أوستن، حسب البيان، على أن "هذه المبادرة ستعزز استعداد الحلف وسيجعله أكثر مقاومة وقدرة في مجال مواجهة التحديات النظامية من قبل روسيا والصين"، كما أكد أن "الردع والدفاع لا يزالان مهمتين رئيستين للناتو".

ويستعد الناتو لإجراء قمة يوم 14 يونيو بين زعماء الدول الأعضاء، ويشارك فيها جو بايدن لأول مرة بعد توليه منصب رئيس الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات

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