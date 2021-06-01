لافروف: لدى الناتو مخططات خبيثة ضد روسيا

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، عن اعتقاده بوجود مخططات خبيثة لدى حلف شمال الأطلسي ضد الدولة الروسية.

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وخلال مؤتمر صحفي عقده في موسكو في أعقاب اجتماع عبر الفيديو لوزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا)، أشار لافروف إلى أن من أبرز مؤشرات وجود هذه المخططات عدم تنفيذ الحلف التزاماته السابقة تجاه موسكو.

وقال لافروف: "إنهم لا يتجاهلونها فقط، بل وعندما نقترح إعادة تأكيد ما تم إعلانه سابقا - ومنه مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة، ومعناه أن لا أحد في المنطقة الأورو-أطلسية يمكن أن يعزز أمنه على حساب أمن الآخرين - فإنهم يتهربون من هذا المبدأ ويخافون من إعادة تأكيده. ومن هنا استنتاج بسيط جدا هو أن لديهم مخططات خبيثة معينة ضد روسيا.. وأتمنى أن أكون مخطئا".

كما أكد لافروف استعداد موسكو لاستئناف اتصالاتها مع الحلف ضمن إطار مجلس روسيا - الناتو، مضيفا أن العسكريين من الجانبين يجب أن يبدأوا في بحث الوضع القائم على الأرض، "بما في ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الخرق السافر من قبل زملائنا في الناتو لما تم الاتفاق عليه أواخر تسعينيات القرن الماضي حول عدم قيام الناتو بنشر قوات قتالية كبيرة على أراضي الدول الأعضاء الجدد".

المصدر: "نوفوستي"