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لافروف: الغرب يحاول تسييس موضوع مصدر فيروس كورونا

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لافروف: الغرب يحاول تسييس موضوع مصدر فيروس كورونا
Facebook@MIDRussia
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الدول الغربية تحاول تسييس موضوع مصدر فيروس كورونا المستجد، مؤكدا ضرورة بحث هذه القضية في إطار منظمة الصحة العالمية.

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وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده في موسكو، في أعقاب اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا): "إذا ثارت لدى أحد أسئلة إضافية (حول مصدر الفيروس)، فينبغي بحثها مع جميع الدول ضمن إطار منظمة الصحة العالمية. ولا شك أن ثمة محاولات لتسييس الوضع الراهن، فهناك ما أسماه الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون بحرب اللقاحات. لكنه - للأسف الشديد وعلى الرغم من الحقائق - وصف روسيا والصين بالعقلين المدبرين لهذه الحرب العالمية الجديدة المزعومة".

المصدر: "تاس"

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