بالفيديو..السفير الإماراتي لدى تل أبيب يثير جدلا بتصريحاته أثناء زيارته الحاخام الأكبر وطلبه بركته

أثارت تصريحات السفير الإماراتي محمد محمود آل خاجة أثناء زيارته رئيس مجلس حكماء التوراة الحاخام الأكبر شالوم كوهين في منزله، انتقادات واسعة في وسال الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأعرب السفير الإماراتي لدى تل أبيب عن دعمه لموقف الحاخام الإسرائيلي من الحرب الأخيرة، ووصف ما حدث بـ"الجنون".

وقال السفير الإماراتي إنه أُصيب بصدمة عند وصوله إلى تل أبيب لأول مرة، "لرؤية الحياة .. ورؤية الناس"، مشيرا إلى أنه قابل "أناسا لطفاء".

واتهم آل خاجه وسائل إعلام عربية، وكذلك "الإخوان المسلمين" بالسعي لإظهار صورة مخالفة للواقع في منطقتنا، وطلب مباركة الحاخام من أجل أداء مهامه في تل أبيب.

المصدر: RT