نتنياهو لآل خاجة: نحن نغير الشرق الأوسط ووجه العالم - فيديو وصور

استقبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مكتبه في القدس الثلاثاء، سفير الإمارات لدى تل أبيب محمد آل خاجة، مشيرا إلى أن تل أبيب وأبو ظبي "تغيران الشرق الأوسط".

وقال نتنياهو للسفير الإماراتي: "سعيد بالالتقاء بك"، مرحبا بوصوله إلى إسرائيل.

وأضاف: "نحن نغير وجه الشرق الأوسط.. نغير وجه العالم".

وتم خلال اللقاء بحث إمكانية تطوير مشاريع إقليمية وثنائية مشتركة في العديد من المجالات.

وشارك في اللقاء رئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات ومسؤولون كبار من الحكومة الإسرائيلية.

وقدم السفير الإماراتي آل خاجة أمس الاثنين خطاب اعتماده لتوليه منصب سفير أبو ظبي لدى تل أبيب، في احتفال رسمي في قاعة بيت الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الذي رحب بالسفير الإماراتي باللغة العربية، حيث قال له "أهلا وسهلا، سيادة السفير! مرحبا بكم في يروشاليم، في القدس".

المصدر: RT