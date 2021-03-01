ريفلين يدعو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لزيارة إسرائيل

دعا الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين خلال تسلم أوراق اعتماد أول سفير إماراتي لدى تل أبيب يوم الاثنين، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقيام بزيارة لإسرائيل والقدس.

وتسلم الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أوراق اعتماد أول سفير إماراتي لدى إسرائيل، محمد محمود فاتح علي الخاجة.

وقدم السفير خطاب اعتماده لتوليه دوره سفيرا لدى إسرائيل، في احتفال رسمي في قاعة بيت الرئيس.

وخلال الحفل عزفت فرقة الجيش الإسرائيلي النشيد الوطني للبلدين، واستعرض السفير حرس الشرف في الجيش الإسرائيلي الذي تم تقليص حجمه بسبب قيود فيروس كورونا، ووقع على دفتر زوار بيت حناسي، ثم ألقى الرئيس والسفير بيانات مشتركة وعقدا جلسة عمل.

ورحب الرئيس رؤوفين ريفلين بالسفير الإماراتي باللغة العربية، حيث قال له "أهلا وسهلا، سيادة السفير! مرحبا بكم في يروشاليم ، في القدس!".

وفي ختام تصريحاته تمنى الرئيس للسفير التوفيق في مهمته، كما تمنى النجاح في بناء جسر تواصل متين بين البلدين والشعبين.

المصدر: RT