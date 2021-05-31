بيانات رسمية تؤكد استيراد الولايات المتحدة نفطا إيرانيا رغم العقوبات

كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الولايات المتحدة استوردت شحنة نادرة بلغ حجمها 1.033 مليون برميل من الخام الإيراني رغم العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني.

وأظهرت بيانات على موقع إدارة معلومات الطاقة أن الشحنة تم استيرادها في مارس الماضي، وهي ثاني استيراد للولايات لنفط من إيران منذ أواخر عام 1991.

وتم تسجيل الشحنة في بيانات إدارة معلومات الطاقة، الصادرة نهاية الأسبوع الماضي، والتي تغطي الشهر الذي أعقب مصادرة السلطات الأمريكية ناقلة النفط "أكيلياس" التي كانت ترفع علم ليبيريا، والتي كانت تنقل نفطا خاما إيرانيا.

ولم تكشف إدارة معلومات الطاقة عن تفاصيل أخرى عن الشحنة الإيرانية.

وأظهرت بيانات الشحن لشركة "ريفينيتيف أيكون" أن ناقلة النفط "أكيلياس" أفرغت شحنتها في ميناء "غالفيستون" الأمريكي على الخليج في مارس.

وتعليقا على هذه البيانات قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، إنه لا يملك أي معلومات حول شراء الولايات المتحدة الأمريكية نفطا من إيران في مارس الماضي.

وأكد خطيب زاده أن الولايات المتحدة لم تقم بشراء أي نفط من إيران منذ عهد إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

هذا وقد نفت وزارة النفط الإيرانية، في وقت سابق، التقارير التي انتشرت مؤخرا حول استيراد الولايات المتحدة مليون برميل نفط من إيران في مارس.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قطاع النفط الإيراني في عام 2018 بعد انسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في 2015.

وأعلنت واشنطن آنذاك عن سعيها لتقليص صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر من خلال العقوبات ضد الشركات الخاصة والجهات الحكومية المتعاونة مع طهران.

المصدر: رويترز