مسؤول إيراني: لا نؤكد التقارير حول تصديرنا نفطا للولايات المتحدة في مارس

نفت وزارة النفط الإيرانية التقارير التي انتشرت مؤخرا حول استيراد الولايات المتحدة مليون برميل نفط من إيران في مارس الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط الإيرانية، كسروي نوري، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت: "لا نؤكد التقارير عن استيراد أمريكا في مارس الماضي نفطا من إيران بمقدار مليون برميل، وليست لدينا معلومات دقيقة عن مثل هذه الادعاءات".

وأضاف نوري: "الادعاءات بأن الولايات المتحدة استوردت نفطا من إيران لا تتوافق مع المنطق والعقل، وليس من المنطق أن تستورد أمريكا النفط من دولة تفرض عليها العقوبات".

وتابع المسؤول الإيراني: "ليست لدينا معلومات حول ما إذا كانت أمريكا قد استوردت النفط الإيراني عبر دولة ثالثة".

ونشرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس الجمعة، بيانات أشارت فيه إلى أن الولايات المتحدة استوردت نفطا من إيران بمقدار حوالي مليون برميل خلال شهر مارس 2021، وذلك لأول مرة منذ 1991.

وأفادت البيانات بأن حجم الصادرات من النفط الإيراني على أساس يومي بلغ في مارس نحو 33 ألف برميل، وذلك في الوقت الذ تفرض فيه الولايات المتحدة عقوبات موجعة على الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك على قطاع الطاقة لعرقلة الواردات المالية للسلطات في طهران.

المصدر: "سبوتنيك" + وكالات