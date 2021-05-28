القبض على 4 أشخاص حاولوا التسلل إلى الأراضي التركية عبر سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على 4 أشخاص، بينهم اثنان من عناصر حزب "العمال الكردستاني"، حاولوا التسلل إلى البلاد عبر سوريا.

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وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأن قوات حرس الحدود ألقت القبض على أربعة اشخاص أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي التركية عبر سوريا في ولايتي شانلي أورفة، ومادرين بجنوب تركيا.

وأوضح البيان أن اثنين من الموقوفين ينتمون إلى حزب "العمال الكردستاني"، وتم تسليمهما إلى قوات الدرك.

المصدر: الأناضول