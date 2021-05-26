تحطم مروحية أمريكية ومقتل طاقمها خلال تدريب

تحطمت مروحية أمريكية من طراز "بلاك هوك" مخصصة لمكافحة الحرائق خلال تدريب لها قرب مطار ليسبورغ في ولاية فلوريدا، ولم يعثر على ناجين من طاقمها المكون من أربعة أشخاص.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إن أربعة أشخاص كانوا على متن المروحية المخصصة لمكافحة الحرائق عندما تحطمت في مستنقع بالقرب من مطار ليسبورغ خلال تدريب لها، مشيرة إلى أنه تم العثور على جثة أحد أفراد الطاقم وأنه لم يتم العثور على ناجين.

وبدأت إدارة الطيران الفيدرالية تحقيقاتها لكشف أسباب الحادث.

المصدر: nbc news