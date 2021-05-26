زعيمة المعارضة البيلاروسية تعلن عقد مؤتمر دولي حول انتخابات جديدة في بيلاروس

أعلنت زعيمة المعارضة البيلاروسية والمرشحة السابقة لرئاسة بلادها، سفيتلانا تيخانوفسكايا، عن عقد مؤتمر دولي مطلع شهر يونيو حول آفاق إجراء انتخابات جديدة في بيلاروس.

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وأوضحت تيخانوفسكايا أن المؤتمر تحت عنوان "انتخابات ديمقراطية لحل الأزمة في بيلاروس" سينعقد يومي 1 و2 يونيو، وأن الهدف منه هو بحث "كيفية الوصول إلى انتخابات رئاسية مبكرة في بيلاروس من أجل حل الأزمة وكيفية إجرائها".

وجاء في بيان صدر عن مكتب تيخانوفسكايا أن المؤتمر الذي سينعقد تحت رعايتها، يتم تنظيمه من قبل ثلاث منظمات غير حكومية، هي "المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية" (الولايات المتحدة)، و"المعهد الدولي للديمقراطية والمشاركة الانتخابية" (السويد)، و"المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية" (ألمانيا).

وأشار البيان إلى أن عددا من الشخصيات السياسية والاجتماعية الأوروبية والأمريكية ستشارك في المؤتمر. كما ذكر البيان أن تيخانوفسكايا عرضت على ممثلي السلطة الحالية أيضا المشاركة في المؤتمر.

وفي أغسطس الماضي، رفضت المعارضة البيلاروسية الاعتراف بفوز ألكسندر لوكاشينكو بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، متهمة السلطات بتزوير نتائج التصويت الذي جلب الفوز، بحسبهم، لتيخانوفسكايا. ونتجت عن ذلك موجة احتجاجات في البلاد، تخللتها مواجهات بين أنصار المعارضة وقوات الأمن. وفتحت السلطات البيلاروسية دعاوى جنائية ضد العديد من النشطاء والقياديين المعارضين.

المصدر: "غنترفاكس"