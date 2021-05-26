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تيخانوفسكايا تعلن التحضير لموجة جديدة من الاحتجاجات في بيلاروس

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تيخانوفسكايا تعلن التحضير لموجة جديدة من الاحتجاجات في بيلاروس
Reuters
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قالت سفيتلانا تيخانوفسكايا المرشحة الرئاسية السابقة في بيلاروس، إن العمل يجري للتحضير لموجة جديدة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في البلاد.

وأضافت تيخانوفسكايا، في رسالة فيديو نشرتها على يوتيوب: "لقد بدأنا الاستعداد لمرحلة نشطة جديدة من الاحتجاجات".

وجاء هذا التصريح من جانب المعارضة البيلاروسية المقيمة في الخارج، على خلفية تفاقم جديد للعلاقات بين بيلاروس والدول الغربية، بعد حادثة طائرة "رايان إير" التي هبطت بشكل اضطراري في مطار مينسك قبل أيام، بسبب بلاغ عن وجود قنبلة فيها. وبعد هبوط الطائرة في مينسك اعتقلت السلطات المعارض رومان بروتاسيفيتش، الذي كان على متن الطائرة المتوجهة من اليونان إلى ليتوانيا.

المصدر: نوفوستي

 

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