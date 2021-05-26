موسكو: "الصليب الأحمر" و"الهلال الأحمر" طلبا من روسيا إمدادهما بلقاح "سبوتنيك V"

أكدت موسكو أن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وجها إليها طلبا رسميا لإمدادهما بلقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أثناء موجز صحفي عقدته اليوم الأربعاء، إلى أن موسكو، في حال تلقيها طلبات مناسبة من الشركاء، تزودهم في بعض الحالات مجانا بلقاحها.

وتابعت زاخاروفا: "تلقت الحكومة الروسية آخر طلب من هذا القبيل من الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر"، دون شرح مزيد من التفاصيل.

وتم تسجيل "سبوتنيك V" حتى اليوم في 66 دولة يزيد إجمالي عدد سكانها عن 3.2 مليار شخص.

وتصل فعالية اللقاح الروسي إلى 97.6%، حسب البيانات الإحصائية عن عدد الإصابات بين المواطنين الروس الذين خضعوا للتطعيم به بين أوائل ديسمبر وأواخر مارس الماضي.

المصدر: "تاس"