شركة الطيران اللاتفية توقف التحليق فوق بيلاروس

قال وزير النقل في لاتفيا تاليس لينكيتس، إن شركة الطيران الوطنية اللاتفية AirBaltic، قررت عدم التحليق فوق أراضي بيلاروس.

وذكر أنه تم اتخاذ القرار، على خلفية "قيام مقاتلة بيلاروسية بإرغام طائرة ركاب تابعة لشركة Ryanair، على الهبوط في مطار مينسك يوم 23 مايو.

وأضاف الوزير: "قررت شركة AirBaltic، عدم استخدام المجال الجوي لبيلاروس في رحلاتها في الوقت الراهن". وشدد الوزير على أنه تم اتخاذ القرار، انطلاقا من قضايا سلامة وأمن الطائرات.

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يوم أمس هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة "ريان إير"، بشكل طارئ في مطار مينسك وهي في طريقها من أثينا إلى فيلنيوس، وذلك بعد ظهور معلومات تفيد بوجود قنبلة فيها. وطارت مقاتلة بيلاروسية من طراز "ميغ-29" لمرافقة الطائرة التي كان بين ركابها رومان بروتاسيفيتش مؤسس إحدى أبرز القنوات المعارضة في تطبيق "تلغرام". وفور هبوط الطائرة تم اعتقال هذا المعارض.

المصدر: نوفوستي