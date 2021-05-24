طهران: نحن بانتظار الإجراءات السعودية وتغيير سلوك الرياض تجاهنا

أكدت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "إيران بانتظار الإجراءات السعودية وتغيير سلوك الرياض تجاهها".

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هذا وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة،: "نرحب بمشاركة السعودية في أي حوار إقليمي ونعتقد أن الرياض يمكن أن تلعب دورا بناء شريطة تغيير سياساتها في المنطقة".

وأضاف زادة: "يتعين على السعودية اتخاذ قرار إما بمواصلة سياساتها وأدبياتها الراهنة، أو أن تكون لاعبا بناء إلى جانب بقية دول المنطقة".

كما شددت الخارجية الإيرانية على أنه "يجب على السعودية التخلي عن سياساتها التوسعية والمؤججة للحروب في المنطقة".

المصدر: RT