 
مباشر

طهران: نحن بانتظار الإجراءات السعودية وتغيير سلوك الرياض تجاهنا

أخبار العالم

طهران: نحن بانتظار الإجراءات السعودية وتغيير سلوك الرياض تجاهنا
Reuters Leonhard Foeger
العلم الإيراني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qgqk

أكدت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "إيران بانتظار الإجراءات السعودية وتغيير سلوك الرياض تجاهها".

إقرأ المزيد
طهران: المباحثات الإيرانية السعودية متواصلة وتشمل قضايا ثنائية وإقليمية ودولية
طهران: المباحثات الإيرانية السعودية متواصلة وتشمل قضايا ثنائية وإقليمية ودولية

هذا وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة،: "نرحب بمشاركة السعودية في أي حوار إقليمي ونعتقد أن الرياض يمكن أن تلعب دورا بناء شريطة تغيير سياساتها في المنطقة".

وأضاف زادة: "يتعين على السعودية اتخاذ قرار إما بمواصلة سياساتها وأدبياتها الراهنة، أو أن تكون لاعبا بناء إلى جانب بقية دول المنطقة".

كما شددت الخارجية الإيرانية على أنه "يجب على السعودية التخلي عن سياساتها التوسعية والمؤججة للحروب في المنطقة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا