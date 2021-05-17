 
مباشر

طهران: المباحثات الإيرانية السعودية متواصلة وتشمل قضايا ثنائية وإقليمية ودولية

أخبار العالم

طهران: المباحثات الإيرانية السعودية متواصلة وتشمل قضايا ثنائية وإقليمية ودولية
RT
العلمان السعودي والإيراني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qevz

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أن "المباحثات الإيرانية السعودية متواصلة وتشمل قضايا ثنائية وإقليمية ودولية".

إقرأ المزيد
للمرة الأولى.. إيران تؤكد رسميا إجراء مباحثات مع السعودية
للمرة الأولى.. إيران تؤكد رسميا إجراء مباحثات مع السعودية

وأشار سعيد خطيب زادة أنه "لا صحة للأنباء التي تحدثت عن طلب إيران من السعودية مساعدتها في بيع النفط والتحايل على العقوبات الأمريكية".

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، قد قال الأسبوع الماضي، إن "المباحثات الإيرانية السعودية مستمرة حتى التوصل إلى نتائج".

وأضاف ربيعي: "مباحثاتنا مع السعودية كانت إيجابية، وهناك بوادر إيجابية لحل الخلافات بين البلدين"، مشيرا إلى أن "طهران والرياض بحثتا القضايا الثنائية والإقليمية خلال جولتين من المباحثات حتى الآن".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا