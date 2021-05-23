قوى أوروبية تحتج على اعتقال ناشط بيلاروسي معارض عقب هبوط طائرته اضطراريا في مينسك

أبدى الاتحاد الأوروبي وعدد من دول القارة العجوز قلقه واحتجاجه على حادثة هبوط طائرة ركاب تابعة لشركة "ريان إير" اضطراريا في مطار مينسك واعتقال ناشط بيلاروسي معارض كان على متنها.

وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على حسابها في "تويتر" على أن إجبار الطائرة المتوجهة من أثينا إلى فيلنونس على الهبوط في مينسك أمر غير مقبول إطلاقا، مشيرة إلى ضرورة السماح لجميع ركابها بمواصلة رحلتهم إلى العاصمة الليتوانية فورا وضمان سلامتهم.

It is utterly unacceptable to force @Ryanair flight from Athens to Vilnius to land in Minsk.



ALL passengers must be able to continue their travel to Vilnius immediately and their safety ensured.



Any violation of international air transport rules must bear consequences. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 23, 2021

وتابعت: "ينبغي أن يجلب أي انتهاك لقواعد النقل الجوي الدولية عواقب".

بدوره، أعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في تغريدة عن قلقه البالغ إزاء القضية، داعيا السلطات البيلاروسية إلى الإفراج عن الطائرة وجميع ركابها فورا، وأشار إلى أهمية أن تجري منظمة الطيران المدني الدولي تحقيقا في الحادث.

Very concerned regarding reports of a forced landing of #Ryanair flight in Minsk.



We call on Belarus authorities to immediately release the flight and all its passengers.



An #ICAO investigation of the incident will be essential. — Charles Michel (@eucopresident) May 23, 2021

من جانبه، اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان السلطات البيلاروسية بخطف الطائرة، مضيفا أن هذا الحادث يتطلب "ردا حاسما وموحدا" من قبل الأوروبيين.

Le détournement par les autorités biélorusses d’un vol de @Ryanair est inacceptable. Une réponse ferme et unie des Européens est indispensable. Tous les passagers de ce vol, dont les opposants biélorusses éventuels, doivent être autorisés sans délai à quitter la #Biélorussie. — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) May 23, 2021

في غضون ذلك، أكدت وزيرة الخارجية ونائبة رئيس الوزراء البلجيكية صوفي ويليامز، ووزير الدولة في الخارجية الألمانية ميغيل بيرغر في تغريدتين منفصلتين أن هذا الحادث يتطلب توضيحات من السلطات البيلاروسية.

We need an immediate explanation by the Government of #Belarus on the diversion of a Ryan Air flight within the EU to Minsk and the alleged detention of a journalist. — Miguel Berger (@MiguelBergerAA) May 23, 2021

وقالت ويليامز: "إنه أمر غير مقبول إطلاقا، ونتابع الوضع عن كثب".

The announcement of the forced landing of a Ryanair plane in #Minsk and the arrest of Mr Protassevich require immediate clarification. Simply unacceptable. We are following this very closely. Also concerned about the situation of other passengers. #Belarus — Sophie Wilmès (@Sophie_Wilmes) May 23, 2021

من جانبه، شن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني توم توغندهات في تصريح مسجل هجوما حادا على حكومة مينسك، وقال: "إجبار طائرة على الهبوط لإسكات أصوات معارضة يمثل هجوما على الديمقراطية وحرية التعبير في العالم أجمع"، واصفا الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بأنه "استبدادي يهددنا جميعا".

في الوقت نفسه، وصف رئيس ليتوانيا غيتاناس ناوسيدا على حسابه في "تويتر" ما حصل في مطار مينسك بأنه "حادث غير مسبوق" و"عمل شنيع"، مطالبا السلطات البيلاروسية بالإفراج عن المدون المعتقل فورا.

Unprecedented event! A civilian passenger plane flying to Vilnius was forcibly landed in #Minsk. Belarusian political activist & founder of @NEXTA_EN was on the plane. He is arrested. 🇧🇾 regime is behind the abhorrent action. I demand to free Roman Protasevič urgently! — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) May 23, 2021

وأعلنت السلطات البيلاروسية أن الطائرة هبطت اليوم اضطراريا في مينسك بعد تلقي بلاغ عن وجود قنبلة على متنها، مضيفة أن صحة هذه المزاعم لم تتأكد.

واعتقلت السلطات البيلاروسية عقب هبوط الطائرة في مينسك الناشط والمدون المعارض المقيم في خارج البلاد رومان بروتاسيفيتش.

ويعرف بروتاسيفيتش بتأسيسه قناة Nexta الإخبارية في "تيليغرام" التي كانت من أبرز وسائل الإعلام المعارضة العاملة على تغطية الاضطرابات الاجتماعية التي شهدتها البلاد العام الماضي، كما يتولى رئاسة تحرير قناة "بيلاروس الدماغ" المعارضة الأخرى.

وصنفت السلطات البيلاروسية هاتين القناتين بأنهما متطرفتان.

وأكدت وكالة "نوفوستي" الروسية أن المدون المعتقل يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 15 عاما، وذلك ضمن مجموعة من الاتهامات منها تنظيم اضطرابات وأعمال مخلة بالنظام العام والتحريض على ارتكاب أفعال رامية لتأجيج الكراهية بحق ممثلي السلطة وأجهزة إنفاذ القانون.

من جانبها، حذرت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا من أن بروتاسيفيتش قد يواجه حكم الإعدام في وطنه.

المصدر: RT