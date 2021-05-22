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رئيسة نيبال تحل البرلمان وتدعو لانتخابات مبكرة

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رئيسة نيبال تحل البرلمان وتدعو لانتخابات مبكرة
Reuters NAVESH CHITRAKAR
رئيس الوزراء النيبالي شارما أولي يلقي خطابا في البرلمان في كاتماندو، نيبال، 10 مايو 2021
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في تحول مثير للأحداث، حلت رئيسة نيبال بيديا ديفي بهانداري منتصف ليل الجمعة البرلمان، وأعلنت عن انتخابات مبكرة في 12 و 19 نوفمبر.

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جاء إعلان بهانداري بعدما صادقت على توصية بحل البرلمان التي قدمها رئيس الوزراء ك. بي. شارما أولي.

وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب الرئاسة أنه تم حل البرلمان وأُعلن عن مواعيد انتخابات التجديد النصفي بما يتماشى مع المادة 76 من دستور نيبال.

وكان مجلس الوزراء قد أوصى بإجراء المرحلة الأولى يوم 12 نوفمبر والمرحلة الثانية يوم 19 نوفمبر.

واتخذت الأزمة السياسية في نيبال منعطفا دراماتيكيا يوم الجمعة حيث قام رئيس الوزراء المحاصر ك.ب.شارما أولي وأحزاب المعارضة بتقديم مطالب منفصلة لتشكيل حكومة جديدة من خلال تقديم رسائل دعم من المشرعين إلى الرئيسة.

المصدر: hindustan times

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