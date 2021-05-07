نيبالي يحطم الرقم القياسي ويتسلق جبل إفرست 25 مرة (صور)

ذكر مصدر مطلع أن رجلا نيباليا من عرق الشيربا تسلق جبل إفرست للمرة الـ25 اليوم الجمعة ليحطم رقمه القياسي، بعد أن صعد ضمن مجموعة كانت أول من يصل إلى القمة منذ أكثر من عام.

وأغلق أعلى جبل في العالم أمام المتسلقين في مارس 2020 بسبب جائحة كوفيد-19. وكانت آخر محاولة ناجحة للوصول للقمة، قبل تسلق اليوم الجمعة بعد إعادة فتح الجبل، في عام 2019.

JUST IN: Renowned Nepali mountaineer Kami Rita Sherpa has successfully scaled Mt #Everest (8848.86 m) for record 25th time. CONGRATULATIONS! #Everest2021



Photo Courtesy: Seven Summit Treks. pic.twitter.com/WJiH1bV0ze — Everest Today (@EverestToday) May 7, 2021

وقالت مسؤولة السياحة ميرا أشاريا إن كامي ريتا شيربا البالغ 51 عاما تسلق الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8848.86 مترا عبر طريق التلال الجنوبية الشرقية التقليدي مع 11 متسلقا آخرين من عرقية الشيربا.

“History Created”. Such a proud moment to be thankful for.

Huge Congratulations to Mr. Kami Rita Sherpa for breaking his own record and setting the new record with his 25th historical ascent of Sagarmatha (Mt. Everest) - 8848.86m. Kudos to the entire team. pic.twitter.com/RrKCNY1WQo — Nepal Mountaineering Association (@nepalmountains) May 7, 2021

وكان النيوزيلندي السير إدموند هيلاري وتينزينغ نورجاي من عرقية الشيربا أول من تسلق الجبل عبر هذا الطريق، الذي لا يزال الأكثر شعبية، في عام 1953.

Summit route opens as Kami Rita scales Everest 25 times; The first team of climbers reached the summit at 6:00 pm, today - https://t.co/3Ghvjprlnw — The Himalayan Times (@thehimalayan) May 7, 2021

وحطم كامي رقمه القياسي البالغ 24 صعودا والمسجل في عام 2019. وقال آنذاك إنه سيتقاعد بعد صعوده الخامس والعشرين. ولم يتسن الاتصال به بعد للتعليق.

المصدر: رويترز