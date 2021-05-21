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مجموعة من الأشخاص تعتدي على شاب يهودي بساحة تايمز سكوير بالولايات المتحدة (فيديو)

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مجموعة من الأشخاص تعتدي على شاب يهودي بساحة تايمز سكوير بالولايات المتحدة (فيديو)
RT
مجموعة من الأشخاص تعتدي على شاب يهودي بساحة تايمز سكوير بالولايات المتحدة
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ألقت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية القبض على رجل يدعى وسيم عواوده وتبحث عن مشتبه بهم آخرين للاشتباه في ضلوعهم في هجوم واعتداء على شاب يهودي بساحة تايمز سكوير.

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وتم تسجيل الهجوم الذي وقع يوم الخميس عبر الفيديو وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاءت عملية الإعتداء بعد مظاهرات مؤيدة لإسرائيل وأخرى مؤيدة للفلسطينيين في وسط مانهاتن إثر التصعيد الأخير والقصف المتبادل بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، علما أن الشرطة الأمريكية اعتقلت 26 متظاهرا خلال الاحتجاجات.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الرجل اليهودي في التاسعة العشرين من عمره، تعرض للهجوم بعد فترة وجيزة من المظاهرات يوم أمس ونقل للمستشفى وهو في حالة مستقرة.

المصدر: RT + وكالات

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