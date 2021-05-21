اعتقال مشتبه به في هجوم على شاب يهودي بساحة تايمز سكوير في نيويورك

قالت الشرطة بمدينة نيويورك الأمريكية إنها ألقت القبض على رجل وتبحث عن مشتبه بهم آخرين للاشتباه في ضلوعهم في هجوم على شاب يهودي بساحة تايمز سكوير.

ولفت الهجوم انتباه العديد من السياسيين ويجري التحقيق فيه باعتباره جريمة كراهية.

وتم تسجيل الهجوم الذي وقع يوم الخميس عبر الفيديو وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء ذلك بعد مظاهرات مؤيدة لإسرائيل وأخرى مؤيدة للفلسطينيين في وسط مانهاتن إثر التصعيد الأخير والقصف المتبادل بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية.

واعتقلت السلطات 26 متظاهرا خلال تلك الاحتجاجات.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الرجل اليهودي في التاسعة العشرين من عمره، تعرض للهجوم بعد فترة وجيزة من المظاهرات يوم أمس ونقل للمستشفى وهو في حالة مستقرة.

وأضافت "اقتربت مجموعة من خمسة أو ستة رجال من الضحية وطرحوه أرضا واعتدوا عليه وهم يرددون عبارات معادية للسامية.. لكموه وضربوه ورشوه برذاذ الفلفل وضربوه ببعض العصي أثناء الاعتداء".

وأعلنت الشرطة اسم المعتقل ويدعى وسيم عواوده وتقول إنه استخدم عصا في الهجوم.

‘Trying to make it out alive’: Victim speaks out after facing violence at Times Square protesthttps://t.co/SEDOwI4y1wpic.twitter.com/bT6jXdicaX — PIX11 News (@PIX11News) May 21, 2021

Jewish Man Brutally Beaten By Palestinians In Manhattan Describes Attack -

Joseph Borgen, 29, was the victim who was senselessly beaten by protesters in the Times Square area during anti-Israel demonstrations.#JewsUnderAttack#HamasAreTerrorists#StandWithIsrael@StopAntisemitespic.twitter.com/ZWiOxnywa8 — The Jewish Voice (@JewishVoice) May 21, 2021

المصدر: رويترز