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اعتقال مشتبه به في هجوم على شاب يهودي بساحة تايمز سكوير في نيويورك

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اعتقال مشتبه به في هجوم على شاب يهودي بساحة تايمز سكوير في نيويورك
Reuters
الشرطة بمدينة نيويورك الأمريكية
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قالت الشرطة بمدينة نيويورك الأمريكية إنها ألقت القبض على رجل وتبحث عن مشتبه بهم آخرين للاشتباه في ضلوعهم في هجوم على شاب يهودي بساحة تايمز سكوير.

ولفت الهجوم انتباه العديد من السياسيين ويجري التحقيق فيه باعتباره جريمة كراهية.

وتم تسجيل الهجوم الذي وقع يوم الخميس عبر الفيديو وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء ذلك بعد مظاهرات مؤيدة لإسرائيل وأخرى مؤيدة للفلسطينيين في وسط مانهاتن إثر التصعيد الأخير والقصف المتبادل بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية.

واعتقلت السلطات 26 متظاهرا خلال تلك الاحتجاجات.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الرجل اليهودي في التاسعة العشرين من عمره، تعرض للهجوم بعد فترة وجيزة من المظاهرات يوم أمس ونقل للمستشفى وهو في حالة مستقرة.

وأضافت "اقتربت مجموعة من خمسة أو ستة رجال من الضحية وطرحوه أرضا واعتدوا عليه وهم يرددون عبارات معادية للسامية.. لكموه وضربوه ورشوه برذاذ الفلفل وضربوه ببعض العصي أثناء الاعتداء".

وأعلنت الشرطة اسم المعتقل ويدعى وسيم عواوده وتقول إنه استخدم عصا في الهجوم.

المصدر: رويترز

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