بريطانيا تسجل 9 وفيات و2829 إصابة بكورونا

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2829 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وتسع وفيات في غضون 28 يوما من الاختبار الإيجابي.



وأظهرت بيانات رسمية أيضا أن عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعة اللقاح الأولى ارتفع إلى 37518614.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 4,455,221 فيما تم تسجيل 127,701 حالة وفاة لغاية اليوم، وفق ما أفاد موقع "وورلدوميترز إنفو" المتخصص بمتابعة إحصائيات كورونا في العالم.

المصدر: رويترز