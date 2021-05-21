بريطانيا.. توقيف شخصين بعد رفع علم إسرائيل وعليه صليب نازي

ألقت الشرطة البريطانية القبض على شخصين بعد رفع علم إسرائيل عليه الصليب النازي المعقوف في جامعة "رويال هولواي" في لندن.

وقالت الشرطة إن هناك "عددا من التقارير حول جرائم الكراهية" في الجامعة قيد التحقيق، مشيرة إلى أنه في إحدى الحالات، تم تعليق ملصق به صليب معقوف بدلا من نجمة داود على علم إسرائيل خارج مكتبة المبنى.

Latest antisemitism update at @RoyalHolloway: this has been put on the library terrace. This was undeniably done by a student, as non-students don’t have access to the library.



This is who we share a campus with. We see your attempts to intimidate us, but you will never succeed https://t.co/yPA7JFLFNnpic.twitter.com/oFGukb8wev — Neil Ilan (@ilan_neil) May 14, 2021

وأكدت أنه تم القبض على رجل يبلغ من العمر 21 عاما وامرأة تبلغ من العمر 19 عاما وقد تم الإفراج عنهما بكفالة بينما يستمر التحقيق.

ووصف متحدث باسم الجامعة هذا السلوك بأنه "غير مقبول"، وقال إن الجامعة "لن تتردد في استخدام النطاق الكامل للعقوبات المتاحة" في الإجراءات التأديبية.

وكان حاخام تعرض قبل أيام إلى اعتداء من قبل شابين مجهولين بالقرب من كنيس في شرق إنجلترا، نقل على إثره إلى المستشفى.

وروت محطة إذاعة "إل بي سي" أن شابين قاما بعد ظهر يوم 16 مايو بمنع حركة سيارة يقودها الحاخام، رافي جودوين، وشرع الشابان اللذان تتراوح أعمارهما بين 15 إلى 18 عاما، بالهتاف في وجهه بشعارات معادية للسامية، ثم هاجموا سيارته.

المصدر: "ديلي ميل" + RT