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بريطانيا.. توقيف شخصين بعد رفع علم إسرائيل وعليه صليب نازي

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بريطانيا.. توقيف شخصين بعد رفع علم إسرائيل وعليه صليب نازي
Reuters
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ألقت الشرطة البريطانية القبض على شخصين بعد رفع علم إسرائيل عليه الصليب النازي المعقوف في جامعة "رويال هولواي" في لندن.

وقالت الشرطة إن هناك "عددا من التقارير حول جرائم الكراهية" في الجامعة قيد التحقيق، مشيرة إلى أنه في إحدى الحالات، تم تعليق ملصق به صليب معقوف بدلا من نجمة داود على علم إسرائيل خارج مكتبة المبنى.

وأكدت أنه تم القبض على رجل يبلغ من العمر 21 عاما وامرأة تبلغ من العمر 19 عاما وقد تم الإفراج عنهما بكفالة بينما يستمر التحقيق.

ووصف متحدث باسم الجامعة هذا السلوك بأنه "غير مقبول"، وقال إن الجامعة "لن تتردد في استخدام النطاق الكامل للعقوبات المتاحة" في الإجراءات التأديبية.

وكان حاخام تعرض قبل أيام إلى اعتداء من قبل شابين مجهولين بالقرب من كنيس في شرق إنجلترا، نقل على إثره إلى المستشفى.

وروت محطة إذاعة "إل بي سي" أن شابين قاما بعد ظهر يوم 16 مايو بمنع حركة سيارة يقودها الحاخام، رافي جودوين، وشرع الشابان اللذان تتراوح أعمارهما بين 15 إلى 18 عاما، بالهتاف في وجهه بشعارات معادية للسامية، ثم هاجموا سيارته.

المصدر: "ديلي ميل" + RT

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